Dakar: la balade de Nasser Al-Attiyah, le sprint de Kevin Benavides

Le Dakar s’est achevé dimanche en Arabie saoudite sur les victoires du Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota) en auto, et de l’Argentin Kevin Benavides (KTM) à moto. Dans des contextes bien différents. Le premier s’est imposé pour la 5e fois au terme d’une « course » muée en longue et peu emballante balade, une fois les Audi de Peterhansel et Sainz hors du coup (6e étape) : l’écart séparant Al-Attiyah et son plus proche poursuivant a toujours oscillé depuis entre l’heure et l’heure et demie. De son côté, c’est au terme d’une dernière étape qu’il avait pourtant entamée avec 12 secondes de retard sur Toby Price que Kevin Benavides s’est imposé pour la deuxième fois au Dakar, à l’issue d’une explication haletante d’un bout à l’autre pour les motards, les vrais héros du Dakar.