Ismaël Kandouss après le succès de l’Union contre l’Antwerp: «On a fait preuve de maîtrise tactique et défensive»

L’Union Saint-Gilloise a enchaîné un quatrième succès de rang en championnat ce dimanche, contre l’Antwerp (2-0). Une victoire importante pour conforter leur deuxième place, comme l’a expliqué Ismaël Kandouss après la rencontre.

« Ce soir, c’est un sentiment de fierté qui nous habite. On savait qu’en cas de succès ici, l’Antwerp serait revenu à notre hauteur mais on gagne sans encaisser de but, en ayant fait preuve de maîtrise tactique et défensive face à une équipe qu’on retrouvera prochainement en Coupe », s’est réjoui le défenseur de l’Union.