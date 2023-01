Vainqueur de l’Antwerp, l’Union enfonce encore le clou

Mais où s’arrêtera donc l’Union ? Bien malin qui pourrait répondre à cette question tellement le club saint-gillois semble marcher sur l’eau depuis désormais de très longues semaines, écrasant tout ou presque sur son passage. Non contents d’avoir infligé une sixième défaite de rang dans le derby bruxellois à son voisin anderlechtois et giflé La Gantoise en quarts de finale de la Coupe de Belgique, les Jaune et Bleu se sont cette fois payé le scalp de l’Antwerp, le troisième du classement général. Tout cela en une semaine à peine ! Avec, de plus, un onze de base sensiblement similaire d’une rencontre à l’autre.

Deux absences bien compensées