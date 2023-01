Salon de l’auto: Bruxelles roule, toujours, des mécaniques

Ce week-end, a débuté le 100e Salon de l’auto bruxellois. Un événement très attendu par tous les fans d’automobile après deux années d’absence pour cause de covid. Promenade au rythme des passionnés.

Moins étendue, nombre de visiteurs en déclin… Certains constructeurs ont choisi d’aborder la centième édition du Salon de l’automobile bruxellois qui a débuté ce week-end, avec une certaine réserve. Tel Mercedes qui n’y présentera que trois modèles.

Signe d’un désintérêt généralisé pour l’événement ? Pas vraiment, l’esprit bagnolard semble, en réalité, avoir toujours de belles années devant lui… Car samedi, au petit matin, malgré une pluie intense et un vent froid, c’est une foule impatiente qui se dirige vers le Palais du Heysel. On ne s’y rend pas d’un pas lent, on y court ! Les sourires de passionnés éclairent l’excitant rendez-vous.