David Goffin avant son entrée en matière à l’Open d’Australie: «Jouer des gros matchs, c’est ce qui me fait toujours vibrer»

L’air de rien, ça fait déjà trois semaines (il est parti pour l’Australie juste après Noël pour disputer la United Cup) que David Goffin est sous le soleil des Antipodes. Ce mardi (vers 4h du matin en Belgique), il lancera, à 32 ans, son 10e Open d’Australie contre le Corse Laurent Lokoli, 175e à l’ATP et issu des qualifs. Une belle occasion à saisir, mais le nº1 belge a suffisamment d’expérience pour ne pas croire au match gagné d’avance. « Depuis que je suis arrivé ici, je joue de mieux en mieux chaque jour et j’espère pouvoir ainsi monter en force, tour après tour, dans ce tournoi » : c’est sur ce constat qu’il veut lancer le premier grand rendez-vous de sa saison 2023.

David, vous arrivez à Melbourne après déjà un quart de finale à Auckland, mais surtout une défaite bizarre (1-6, 6-1, 6-1) contre Richard Gasquet qui a fini par remporter le tournoi. Vous en retirez quoi ?

Surtout pas d’inquiétude ! Le score ne reflète pas vraiment le match, et toute la semaine a été un peu bizarre à Auckland avec des conditions météo qui nous ont obligés à changer nos entraînements, à jouer parfois en indoor, etc. Contre Richard, j’ai livré un super premier set car il acceptait de jouer l’échange et c’était assez confortable pour moi. Ensuite, il a senti que c’était compliqué physiquement pour lui et il a commencé à lâcher tous ses coups, à être plus agressif et, ainsi, il était bien plus dangereux. Il reste un joueur avec un très beau tennis dans sa raquette. Mais en ce qui me concerne, ça va plutôt bien. J’ai eu tous les matches et les entraînements que je voulais avant cet Open d’Australie. Je m’améliore chaque jour, physiquement tout est OK, je me sens prêt à débuter.