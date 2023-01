Nouveau stade: l’Union a proposé 3,5 millions à Forest pour acheter les terrains sur le site du Bempt

L’Union a proposé 3,5 millions d’euros à la commune de Forest pour acheter les terrains sur le site du Bempt, là où elle prévoit de construire son nouveau stade. Une offre soumise en fin d’année 2022 (ainsi que des études sur la mobilité et l’impact environnemental) que les instances communales vont étudier avec attention. La direction saint-gilloise espère en tout cas obtenir le feu vert prochainement car elle estime que l’érection d’une enceinte moderne est indispensable pour continuer à grandir, son actuel stade Joseph Marien étant vétuste et dégradé. D’ailleurs, l’USG ne peut pas y jouer ses matches de coupe d’Europe.

Le site du Bempt se trouve à proximité du ring et de l’usine Audi, mais également en bordure d’une zone verte. Ce qui inquiète le collectif de riverains « Bempt » qui a déjà manifesté son opposition à ce projet. Afin d’éclaircir la situation, l’Union organise, ce lundi soir, une séance d’information, dans son club-house, à destination des fans et des riverains. À rappeler, enfin, qu’elle prévoit d’autofinancer ce projet et disposerait d’un budget d’environ 80 millions d’euros.