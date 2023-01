Le parlement de Wallonie jouera sa crédibilité en 2023

Les manquements ont été collectifs, les plus objectifs des députés wallons le reconnaissent sans difficulté.

En décembre, le bilan. En janvier, les perspectives. Ces dernières semaines, Le Soir a allègrement pratiqué ce double exercice traditionnel. Pour ce qui est de la politique belge, les gouvernements sont toujours en première ligne. Normal : dans notre architecture démocratique, les ministres sont à la manœuvre et donnent les impulsions. Mais en Wallonie, pour 2023 et les premiers mois de 2024 qui conduiront aux élections, les regards porteront aussi sur le parlement régional.

L’assemblée qui siège à Namur n’a pas quitté l’avant-scène depuis la rentrée de septembre : des révélations en cascade, un mode de fonctionnement opaque, un greffier sur la touche, un président contraint de s’effacer et un Bureau remplacé et élargi. Voilà pour le bilan, pas brillant !