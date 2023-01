Philippe Albert revient sur le partage d’Anderlecht à Bruges: «Pire que ça, c’est impossible pour les Mauves»

1 « Ce point miraculeux doit booster le moral des Anderlechtois »

« Quand on touche le fond, on ne peut que reprendre une impulsion et rebondir… Dans le néant déploré ce dimanche en terres brugeoises, c’est la seule flamme réjouissante que les Anderlechtois peuvent percevoir.

La prestation collective était très pauvre, mais cette égalisation tombée de nulle part doit booster le moral des Sportingmen, qui devront être forcément plus performants et concrets cette semaine contre Zulte et Seraing. La saison risque d’être longue du côté de St-Guidon, sans Coupe et avec des objectifs en compétition domestique assez limités. Pour autant, contrairement à certains augures, je ne fais pas des Mauves des candidats, mêmes flous, à la relégation.