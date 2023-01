Météo: alerte orange pour la neige, alerte jaune pour la pluie… les prévisions région par région

L’Institut royal météorologique a émis deux alertes ce lundi. De lundi 7h à mardi 9h, l’IRM a alerté sur les conditions glissantes dans la province de Liège et du Luxembourg. Des chutes de neige ou de neige fondante tomberont en Haute Belgique. En fin de journée, les cumuls de neige pourront atteindre 10 à 15 cm, voire localement 20 cm.

La pluie, présente sur toute la journée, pourra prendre une forme de neige fondante en Moyenne Belgique. Cette nuit, le gel sera généralisé et il faudra être attentif à la formation de plaques de glace sur tout le territoire.

De lundi 11h à mardi 1h du matin, l’IRM a émis une alerte jaune pour les précipitations importantes qui traverseront notre pays. L’alerte jaune concerne particulièrement les provinces de Namur, Luxembourg, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, Anvers et la Côte. Des cumuls de 25 à 30 l/m2 sont attendus en cours de journée.

La semaine commence avec des vents forts et des précipitations. En Basse Belgique, les averses seront importantes. Dans les Ardennes, l’IRM prévoit de la pluie et de la neige fondante. Sur les hauts plateaux, la neige pourra atteindre une couche de 10 à 15 centimètres et localement même de 20 centimètres d’épaisseur en fin de journée. En fin d’après-midi, quelques précipitations hivernales peuvent également se produire en Basse et en Moyenne Belgique, a rapporté l’IRM.

Les maxima seront compris entre 1 degré dans les Hautes Fagnes et 6 degrés en Flandre lundi. Le vent sera modéré à assez fort. Dans les terres, surtout le matin, des rafales pouvant atteindre 70 km/h sont possibles. En mer, les rafales les plus fortes sont attendues dans l’après-midi, jusqu’à 70 kilomètres par heure, voire plus localement.

Lundi soir, il continuera à neiger pendant un certain temps dans les Ardennes. Pendant la nuit, il fera sec partout avec de larges éclaircies. Il gèlera partout, d’où un risque de formation de plaques de glace. Les minima fluctueront entre -2 et -4 degrés.

Mardi sera une journée nuageuse. Le temps restera sec, à l’exception de quelques légères précipitations dans l’extrême sud du pays et le long de la frontière allemande. Il fera froid avec des maxima compris entre le gel et -3 degrés dans les Hautes Ardennes et 2 et 3 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible.