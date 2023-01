Décès en cellule de Sourour A.: «Elle n’était pas quelqu’un de suicidaire »

Jeudi matin, une femme avait été retrouvée sans vie dans une cellule du complexe de la « garde zonale » de la police Bruxelles-Capitale-Ixelles. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Sourour A., une Belge d’origine tunisienne a été interpellée dans le quartier du Châtelain, à Ixelles. Les circonstances précises de cette arrestation de même que ses motifs sont à ce stade inconnus. La police avance qu’elle se serait elle-même étranglée avec son pull.

Une thèse à laquelle ne croit pas la famille. Dans une réaction livrée à la RTBF, la sœur de la victime a ainsi déclaré que Sourour « n’était pas quelqu’un de suicidaire » et « qu’elle avait un fils de 19 ans avec qui elle vivait et qui était tout pour elle. Elle ne l’aurait jamais abandonné ». La famille promet d’aller « jusqu’au bout » pour obtenir la vérité sur les faits. « On veut que toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès de Sourour. On veut savoir pourquoi il n’y a eu aucune surveillance de notre sœur lorsqu’elle était en cellule. »

A cette fin, Me Selma Benkhelifa, qui défend les intérêts de la famille dans ce dossier, assure qu’il sera primordial qu’une analyse minutieuse et impartiale des images saisies au commissariat soit menée. « On espère qu’il n’y aura pas de dysfonctionnement ou autre problème technique qui empêcheront leur visualisation » fait savoir l’avocate qui a notamment conseillé la famille de la petite Mawda, fillette tuée en 2018 en conséquence d’un tir policier. Les résultats d’une autopsie sont attendus en ce début de semaine.