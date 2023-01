Corruption au Parlement européen: «La levée de l’immunité de Tarabella et Cozzolino ne devrait pas poser problème»

Un mois après le début du retentissant scandale de corruption présumée, le Parlement européen, sa présidente en tête, va chercher à faire le ménage dans ses pratiques et tenter de redorer son blason le plus vite possible. Ce lundi, le Parlement devrait voter à Strasbourg la levée de l’immunité parlementaire du Belge Marc Tarabella et de l’Italien Andrea Cozzolino, tous deux proches de Pier Antonio Panzeri.

« Cela ne devrait pas poser problème », a assuré Philippe Lamberts, eurodéputé belge et écologiste sur La Première (RTBF) ce lundi matin. « Les deux intéressés sont d’accord avec la levée d’immunité ».