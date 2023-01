Euro de short-track: un week-end cinq étoiles pour Desmet et Desmet

Les frère et sœur Stijn et Hanne Desmet ont tous les deux décroché l’or et l’argent en individuel avant d’emmener l’équipe belge sur le podium du relais mixte à l’Euro de short-track à Gdansk. Vous avez dit historique ?

Les Belges peuvent se regarder dans la glace, titrions-vous à l’aube de l’Euro de short-track, organisé ce week-end à Gdansk. C’est plus que jamais le cas ! Une semaine après la médaille de bronze décrochée par Bart Swings à l’Euro « allround » de patinage de vitesse, à Hamar, Stijn et Hanne Desmet ont forgé un autre authentique exploit lames aux pieds en ramenant chacun une médaille d’or et une autre d’argent individuelles, respectivement sur 1.000 et 1.500 m, avant de boucler leur week-end en terminant deuxièmes du relais mixte derrière les Pays-Bas en compagnie de Tineke den Dulk et Ward Petre.

Un palmarès identique pour les frère et sœur malinois pour ce premier doublé familial à un tel niveau, mais carrément historique pour Hanne, première femme belge médaillée à ce niveau ; chez les hommes, Stijn succède, lui, à Pieter Gysel et Wim De Deyne.