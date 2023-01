Le village qui protège les tortues (vidéo)

A Carnoules, dans le Var, le Village des Tortues est un centre pédagogique et de conservation unique en son genre, destiné à la protection des tortues.

En partenariat avec « The Explorers », «Le Soir» propose à ses lecteurs de découvrir l’inventaire du patrimoine naturel, culturel et humain de la Terre.

Aujourd’hui, la tortue d'Hermann est menacée par les conséquences du changement climatique qui favorise la destruction de son habitat naturel, le manque de végétation pour son alimentation et perturbe sa reproduction.

Elle vit dans le Sud et plus précisément dans la Plaine des Maures, à quelques kilomètres de Saint-Tropez.

Retrouvez une sélection de vidéos de «The Explorers» via la rubrique «Planète» sur le site du «Soir» et son application.