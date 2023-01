Vincent Vanasch: «Nous ne devrons pas nous laisser déstabiliser»

C’est une totale sérénité qui règne dans le groupe des champions du monde après le succès face à la Corée du Sud. Les protégés de Michel van den Heuvel sont rassurés après leur entame de compétition et ils attendent avec impatience leur confrontation avec l’Allemagne (FIH 4) qui sera scrutée et analysée en détail par les autres candidats au titre final en Inde comme l’Australie, les Pays-Bas ou le pays hôte.

Un véritable choc des titans que se réjouit de disputer le gardien bruxellois qui dispute sa 3e saison au Rot-Weiss Cologne. Vincent Vanasch connaît donc parfaitement ses futurs adversaires et il s’attend à un match plein, engagé et surtout très émotionnel. « Je ne sais pas si nos affrontements sont plus tendus qu’auparavant. En Pro League, en Argentine, ils ont essayé de mettre en place certaines choses pour nous déstabiliser car ils ne savent pas comment nous battre. C’est vrai que je les connais un peu plus de l’intérieur et je sais que cela leur fait très mal de chaque fois s’incliner face à la Belgique. Ils préparent chaque duel face à nous à 200 % et ils continuent à les perdre. Il y a effectivement de la tension car ils ont peur de nous. Nous marquerons d’office au moins un but dans ce match et il faudra donc réussir à garder le 0 derrière. Et d’ailleurs, si nous parvenons à proposer la meilleure défense du tournoi, nous irons très loin et nous pourrons même reconduire notre titre. »