Guerre en Ukraine: résiliente, l’économie russe s’est adaptée aux sanctions occidentales

Correspondant à Moscou

Entre géopolitique et économie, le 25 février dernier, Soyuz a vite pris la bonne décision. C’était au lendemain de l’offensive militaire russe en Ukraine. A Toula, ville industrielle à deux heures de train de Moscou, cette PME produit des micros haut de gamme. « Ce jour-là, on a senti que les méfaits seraient à long terme », se souvient Eketarina Kim, vice-directrice de l’entreprise d’une quarantaine de personnes. Rapidement, dans les stocks disponibles à Moscou, Soyuz a acheté le maximum de connecteurs made in Europe, petite pièce essentielle dans ses micros, le seul composant importé. Son exportateur habituel a depuis stoppé toute vente vers la Russie. Soyuz s’est ainsi assuré des réserves pour un an. « Mais elles fondent… », s’inquiète Ekaterina Kim au milieu des étagères de stocks.