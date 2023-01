«Lettre de la City»: Le Royaume-Uni n’est pas l’homme malade de l’Europe, loin de là

Britannia se porte mal mais son pronostic vital est loin d’être engagé : les investisseurs étrangers restent confiants malgré un contexte économique et social défavorable…

Les industriels ne sont pas là pour l’économie spectacle à grands coups de théâtre à la manière des prélats de la finance et du high-tech. Eux qui travaillent dans le réel ont gravé leur action sur le terrain. Mais en même temps, les soutiers du secteur manufacturier ne peuvent se cacher qu’il y a un temps pour tout, même peut-être pour l’impatience et que la modération n’est pas forcément la mère de la médiation.

« L’instabilité politique et conjoncturelle des douze derniers mois a constitué un frein à l’attractivité du Royaume-Uni aux yeux des investisseurs étrangers » : « Make UK », l’association regroupant les fabricants britanniques, a sonné l’alarme avec force. A évoquer les trois premiers ministres et les quatre grands argentiers qui se sont succédé en 2022, on pense à la célèbre citation d’Oscar Wilde, « perdre un parent est un manque de chance, en perdre deux, c’est tout simplement de la négligence ».