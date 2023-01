La RTBF et la VRT diffuseront les différentes compétitions olympiques jusqu’en 2032

La RTBF et la VRT diffuseront les prochaines compétitions olympiques jusqu’en 2032 inclus, ont-elles fait savoir lundi. Les deux chaînes de service public font partie de l’Union européenne de Radio-Télévision (UER), qui a acquis avec Warner Bros Discovery les droits médias pour l’Europe lors de la période 2026-2032.

Ce nouvel accord conclu avec le Comité international olympique (CIO) assure la diffusion des 25e et 26e JO d’hiver (Milano Cortina 2026 – ceux de 2030 n’ont pas encore été attribués) et des 34e et 35e JO d’été (Los Angeles 2028 – Brisbane 2032), ainsi que des Jeux Olympiques de la Jeunesse organisés durant les mêmes périodes.

« À partir de 2026, l’UER détiendra les droits de diffusion en clair à la télévision et sur les plateformes numériques », a indiqué le CIO un peu plus tôt au sein d’un communiqué, dans lequel il précise que chaque membre de l’UER diffusera plus 200 heures des Jeux Olympiques d’été et au moins 100 heures des JO d’hiver à la télévision.