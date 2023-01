Grande distribution: «Ahold Delhaize a de quoi devenir le leader du marché»

Pour la grande distribution, 2023 pourrait être l’année de grandes manœuvres à l’aune de nouveaux comportements de consommation et de récents acteurs à l’appétit féroce, selon Gino Van Ossel.

Makro ? Rayé du marché belge par la faillite de ses six magasins. Les 77 supermarchés Mestdagh ? Absorbés par le français Intermarché. Jumbo ? En expansion au nord, mais avec des ambitions rabotées. Albert Heijn ? Toujours attendu à Bruxelles et en Wallonie. Colruyt meilleurs prix ? En souffrance après trois années de crises successives. L’e-commerce alimentaire ? Le futur eldorado… Toujours secouée par les turbulences de l’inflation, la grande distribution connaîtra-t-elle une année 2023 de tous les changements ? Voici les prévisions de Gino Van Ossel, un des plus grands spécialistes belges du secteur.

Comment est amenée à évoluer la grande distribution ?