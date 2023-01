FC Séville: pourquoi Adnan Januzaj est voué à changer d’air

Pour Adnan Januzaj, le climat andalou est devenu suffocant, voire invivable. Quatre mois et demi après son arrivée au FC Séville comme « agent libre », le constat d’échec est implacable. Avec à peine 125 minutes de jeu en six apparitions officielles, le Belge est l’un des éléments les moins utilisés au sein du noyau sévillan. Cinq montées et une maigre titularisation (il a été sorti à la mi-temps) et pas une seule action décisive. Le bilan est tout bonnement famélique, rachitique, pour l’ancien grand espoir du football belge. La situation sportive périlleuse du club n’a pas arrangé ses affaires…