15cm de neige attendus en Belgique: les prévisions météo, région par région

Grande invitée de ses derniers jours, la pluie arrosera encore le pays et se transformera parfois en neige fondante à basse ou moyenne altitude.

Au-dessus de 400 à 500 m d’altitude, les flocons formeront un tapis blanc qui pourra atteindre 10 à 15 cm, ou un peu plus en Ardenne, prévient l’Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre indiquera zéro ou un petit degré en Hautes Fagnes et jusqu’à 6ºC sur l’ouest. Le vent soufflera quant à lui modérément sur l’ouest et le centre du territoire, mais assez fort, voire fort à la mer. Localement, des rafales de 70 km/h ou un peu plus ébourifferont les arbres dénudés.

Lundi soir

Le soir, les précipitations poursuivront leur périple vers l’est, épaississant la couche neigeuse en haute Belgique. Passé minuit, le temps deviendra sec partout, à un éternuement hivernal près le long des frontières néerlandaise et allemande. Les minima oscilleront entre de -1ºC et -5ºC (voire moins dans certaines vallées ardennaises). Il gèlera donc sur l’ensemble du pays et il faudra se montrer vigilant quant à la formation de plaques de glace.

Alertes orange et jaune

L’IRM a émis une alerte jaune aux conditions glissantes pour l’ensemble du pays (valable jusqu’à 09h00 mardi), et même orange dans les provinces de Liège et Luxembourg entre 11h00 lundi et 01h00 le lendemain. L’alerte orange concerne les précipitations qui tomberont sous forme de neige.

Mardi

Mardi, le sud s’éveillera en effet sous un ciel très nuageux tandis que la moitié nord du pays profitera de jolies éclaircies. Le temps restera sec mais sera assez froid avec des maxima de -3ºC en haute Ardenne et +3ºC à la mer. Le vent sera généralement faible.