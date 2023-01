Ukraine: l’Union européenne dénonce un «crime de guerre» russe à Dnipro

La frappe russe très meurtrière contre un immeuble résidentiel à Dnipro en Ukraine est un « crime de guerre » dont les responsables devront être poursuivis, a affirmé lundi la présidence suédoise de l’Union européenne.

Lors d’une conférence de presse commune avec le président du Conseil européen, Charles Michel, le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a condamné une « attaque horrible », soulignant la présence d’enfants parmi les victimes.

« Les attaques intentionnelles contre des civils sont des crimes de guerre et ceux qui en sont responsables doivent être poursuivis aussi longtemps qu’il le faudra », a-t-il ajouté, à la suite d’une frappe survenue samedi et pour laquelle le Kremlin a démenti toute responsabilité.

La Suède et l’Union européenne « condamnent dans les termes les plus forts les attaques systématiques et continues de la Russie contre les civils, les propriétés civiles et les infrastructures essentielles en Ukraine (…) y compris la frappe d’un missile contre un immeuble samedi à Dnipro », a affirmé le chef du gouvernement suédois.

Le bilan du bombardement de l’immeuble de Dnipro s’est alourdi lundi à 36 morts, un décompte qui devrait encore s’alourdir et qui constitue l’un des plus lourds depuis le début de la guerre.