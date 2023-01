Wallonie: un troisième cours d’eau en phase d’alerte de crue

Trois cours d’eau sont en alerte de crue ce lundi. Il s’agit de l’Our et de la Vierre en province du Luxembourg, mais également de la Basse Semois et de ses affluents. Le débit des cours d’eau reste relativement élevé. Près de la Vierre une habitation est partiellement entourée d’eau. On attend encore de la pluie dans les prochaines heures.

Toute une série d’autres cours d’eau en Belgique sont en pré-alerte de crue. Mais il ne faut pas craindre d’autres inondations, selon le centre régional de crise de Wallonie.

En Flandre, certains cours d’eau risquent de sortir de leur lit, mais l’Agence flamande de l’environnement (VMM) ne prévoit pas d’inondations « critiques » pour ce lundi.