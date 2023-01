Roger Federer a pour mission de ramener les Chinois en Suisse

Par Ivan Radja et Ivan Radja («La Tribune de Genève»)

Emoi mercredi dernier en gare de Zurich : Roger Federer en personne était en plein tournage d’un nouveau clip promotionnel de Suisse Tourisme, aux côtés de l’humoriste et animateur TV américain Trevor Noah. Pourquoi lui ? Sa mère est sud-africaine et son père suisse alémanique, ce qui constitue un double point commun avec le champion fraîchement retraité.

On n’en sait guère plus sur le contenu de cette vidéo, si ce n’est qu’elle pourrait mettre à l’honneur le GoldenPass Express, qui depuis un mois assure la liaison directe entre Montreux et Interlaken. C’est du moins ce que laisse supposer la photo d’un wagon présent sur le quai 10 de la gare, frappé du logo « GPX », prise par un lecteur de 20 minutes.