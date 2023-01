Mudryk à Chelsea: le Shakhtar va verser 25 millions d’euros à l’armée ukrainienne pour combattre l’invasion russe

Chelsea a frappé un gros coup sur le marché des transferts ce dimanche, en officialisant l’arrivée de Mykhailo Mudryk pour 100 millions d’euros en provenance du Shakhtar Donetsk. Un montant astronomique, mais dont une partie servira à… aider l’armée ukrainienne face à l’invasion russe !

Le président du club ukrainien Rinat Akhmetov a annoncé ce lundi que le Shakhtar allait reverser 25 millions d’euros pour venir en aide à l’armée ukrainienne. « J’ai décidé de lancer ce projet pour aider les défenseurs de Marioupol et les familles des soldats tombés au combat. C’est grâce à eux, à leur sacrifice et à leur courage pour contenir l’ennemi dans les premiers mois de la guerre qu’aujourd’hui nous ressentons tous l’inévitabilité de la victoire de l’Ukraine », a expliqué Akhmetov. « Aujourd’hui, j’alloue un milliard de hryvnias (environ 25,3 millions d’euros) pour aider nos soldats et défenseurs, ainsi que leurs familles. L’argent sera utilisé pour couvrir divers besoins – du traitement médical à l’assistance psychologique, en passant par la mise en œuvre de demandes ciblées. »