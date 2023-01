Le Brussels Jazz Festival a fait le plein à Flagey

Suivez le guide. Maarten Van Rousselt, le responsable jazz de Flagey, engage une trentaine de spectateurs à grimper avec lui les escaliers du paquebot jaune d’Ixelles. On escalade les marches, on traverse les couloirs, un autre escalier plus étroit, on est dans la tour du bâtiment, qui surplombe la place Flagey et les étangs d’Ixelles. Une pièce quasi ronde, des fenêtres d’où l’on voit loin, des chaises pour les auditeurs. Une contrebasse et un petit ampli. C’est Anneleen Boehme qui ose un concert en solo dans ce lieu tout à fait inédit.

Flagey a eu l’audace de proposer ce concert, Anneleen a eu l’audace de l’accepter. Et le talent d’offrir une demi-heure de bonheur musical. Elle est douée la contrebassiste du LabTrio. Elle nous a donné des improvisations, sur fond de loops auto-enregistrés, un standard et une berceuse, qu’elle a composée pour sa fille. On ne s’est pas endormi, loin de là. Ce concert était beau, profond, élégant et gracieux.