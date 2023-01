Province du Luxembourg: un terrain de foot entièrement inondé par la Semois (photos)

L’IRM (Institut royal météorologique de Belgique) a déclenché deux alertes en province de Luxembourg : l’une, jaune, pour la pluie et l’autre, orange, pour les conditions glissantes. D’autres régions du pays sont concernées par ces alertes.

Les prévisions météo de lundi soir

Ce lundi soir, la zone de précipitations continuera de se décaler vers l’est. Elle sera à l’origine de pluie ou de neige fondante en basse Belgique, de neige fondante ou de neige en moyenne et haute Belgique (où la couche de neige s’épaissira). A l’arrière de cette zone de précipitations, quelques averses de pluie ou à caractère hivernal prendront le relais. Ensuite, le temps deviendra plus sec depuis l’ouest avec des éclaircies. Après minuit, le temps deviendra sec partout, à une dernière averse hivernale près le long des frontières néerlandaise et allemande, et des éclaircies se développeront. En Ardenne, les nuages bas resteront toutefois plus nombreux. Avec des minima de -1 à -5 degrés (voire localement moins dans certaines vallées ardennaises), il gèlera sur l’ensemble du pays et il faudra être vigilant quant à la formation de plaques de glace. Le vent d’abord encore modéré à assez fort d’ouest à nord-ouest diminuera en cours de nuit pour devenir faible à modéré et reviendra au secteur sud-ouest. En soirée, des rafales de 60 à 70 km/h seront encore possibles.