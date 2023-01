Avec «Emily in Paris», Netflix invente la série-caddie

En 1633, Théophraste Renaudot invente la publicité. En 1957, James Vicary glisse dans un film pendant 0,03 seconde les toutes premières images subliminales, « Drink Coca-Cola » et « Eat pop-corn ». En 2023, tout ce qu’on voit, tout ce qu’on aime, tout ce qu’on like, s’achète.

See it, love it, buy it. Telle est la devise du site américain Shop The Scenes qui, grâce à des collaborations avec les stylistes et décorateurs/trices des séries, permet d’acheter les objets et vêtements vus dans des productions.