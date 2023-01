Bruxelles: un quartier s’apprête à complètement changer de visage

Construit au milieu des années 90 le long de l’avenue du Port en bordure du canal, à deux pas de la place Sainctelette, à Bruxelles, le bâtiment KBC devenu célèbre au fil des années va bientôt céder la place à un ensemble de trois tours, articulées autour d’un patio central, et à un large bâtiment en contrebas qui reliera le site au quartier situé à l’arrière.

Porté par le développeur anversois Triple Living, le projet s’intitule « The Banks ». Il réunira un peu plus de 200 logements aux tailles variées, quelques maisons familiales dans les parties inférieures, un hôtel de près de 140 chambres, une crèche, des bureaux, une brasserie et deux centres de rencontre.