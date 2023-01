De retour à Sclessin, Steven Defour n’est cette fois-ci plus dans l’ombre

L’ancien joueur du Standard, mais aussi d’Anderlecht et de l’Antwerp, n’est plus seulement dans le staff de Malines : il est aujourd’hui l’homme fort du club.

Parce qu’il agite toujours les supporters les plus rancuniers, son retour à Sclessin ne peut jamais être ignoré : Steven Defour fait partie des personnalités les plus haïes par le public liégeois et cela ne changera probablement jamais. Car le Rouche a la dent longue ! « Ils oublient que je suis le dernier capitaine à avoir remporté le titre de champion au Standard », avait dit l’intéressé il y a peu. Histoire de rajouter un peu d’huile sur le feu…

6e retour à Liège

Ce mardi soir, Steven Defour sera pour la première fois sur le banc de Sclessin dans la peau d’un entraîneur, sera donc un peu plus exposé qu’à l’accoutumée mais connaîtra déjà son sixième retour en terre liégeoise depuis son départ à Porto en 2011. Inutile de s’étaler en longueur sur ses deux come-back sous le maillot d’Anderlecht, notamment en 2015 où il avait été exclu par M. Boucaut après avoir envoyé un ballon en tribunes. En tant que joueur, le Malinois n’a pas vraiment eu beaucoup de réussite puisqu’avec l’Antwerp, il s’était incliné en bord de Meuse en février 2020 (but d’Obbi Oulare).

C’est une fois qu’il a intégré le staff du FC Malines en 2021 que l’ancien Rouche a inversé la tendance : quelques joueurs après avoir annoncé sa retraite sportive, il avait pris place dans les tribunes aux côtés de l’analyste vidéo pour assister à la victoire des siens (1-2). Bis repetita en 2022, dans l’ombre de Wouter Vrancken mais cette fois-ci sur le banc, en qualité d’entraîneur adjoint.