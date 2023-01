Guillaume Boutin, CEO de Proximus: «On change le moteur en remplaçant le cuivre par la fibre»

L’opérateur annonce la réduction par deux de son dividende et un plan d’économies de 220 millions d’euros. Le patron défend sa stratégie, qui se veut offensive.

Guillaume Boutin, le CEO de Proximus, était attendu de pied ferme ce lundi par les investisseurs pour la présentation de sa nouvelle stratégie à trois ans : Bold2025. Avec un cours de Bourse sous la barre des 10 euros, on a atteint un niveau historiquement bas. Il y a trois ans, le cours dépassait encore les 25 euros. Comme redouté par beaucoup, le patron a annoncé une nouvelle réduction du dividende – de 1,2 euro à 0,6 euro – (pour 2024 et 2025) afin de pouvoir continuer à financer le déploiement de la fibre tout en conservant un bilan sain. Il s’est employé à convaincre les marchés du bien-fondé de sa stratégie à long terme et a prêché la patience. Il promet qu’en 2025, l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) reviendra au niveau de 2022. Sans véritablement convaincre puisque le cours est resté pratiquement stable ce lundi.