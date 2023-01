L’aérien belge rattrape presque son niveau de 2019

Ils étaient nombreux, à Bruxelles, Liège ou Charleroi, mais aussi partout ailleurs en Europe, à prédire que le secteur aérien se rétablirait de la pandémie aux alentours de 2023-2024. Si on regarde les chiffres de 2022, on peut estimer que la chose est en bonne voie. Certes, avec 18,9 millions de passagers au total en 2022, Brussels Airport est encore à 28 % de son chiffre de record absolu de 2019 (26,4 millions de passagers) mais le deuxième semestre est revenu à une fréquentation de plus en plus proche. Et, surtout, c’est 102 % de plus qu’en 2021. « Le trafic de vacances ainsi que les voyages pour retrouver la famille et les amis ont rebondi durant les mois d’été avec plus de 80 % de fréquentation de juillet à octobre.