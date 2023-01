Guerre en Ukraine: le chancelier Olaf Scholz acculé à livrer les chars de combat

Correspondant à Berlin

Au début de la guerre, les Allemands pensaient se contenter de livrer 5.000 casques pour aider les Ukrainiens. La ministre de la Défense, qui a démissionné lundi suite à la suite d’une longue série de bévues, avait suscité la colère de Kiev qui, à l’époque, demandait des armes lourdes.

Pendant plusieurs mois, Berlin a refusé de livrer ces armes de combat au prétexte que l’Allemagne ne ferait pas « cavalier seul » et qu’il fallait éviter d’attiser le conflit en injectant encore plus de matériel sur le champ de bataille. Ce fut longtemps la ligne du chancelier, Olaf Scholz, et celle de son parti, le Parti social-démocrate (SPD), prisonnier d’une longue tradition pacifiste.