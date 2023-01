Måneskin: ils sont malins Rush !

Critique - Par Didier Stiers Publié le 16/01/2023 à 18:27 Temps de lecture: 1 min

Sony Music

Le groupe mène bien sa barque tout en restant accessible avec un 3e album – mais son premier presque intégralement en anglais –, toujours aussi glam, bourré d’énergie et copieux (17 titres) ! On appréciera le mixage au millipoil, qui met chaque musicien en avant même si on cherche Tom Morello de RATM invité sur « Gossip » (leur critique de la culture de la performance et de l’esthétique). Ce Rush !, c’est un peu d’alcool et de sexe (« Bla bla bla »), un choüia de punk (« Kool kids » chanté avec un truc en bouche mais quoi ?), la (power)ballade obligatoire (« If not for you ») et un max de mélodies pop malgré l’emballage nerveux, ainsi que de rock dansant (« Feel », « Baby said », « Don’t wanna sleep » avec ses échos de Franz Ferdinand) : le live va être zinzin !