Anu Junnonen entre ciel et terre

youtube.com/@junn_music

Anu Junnonen est une chanteuse finlandaise installée depuis vingt ans à Bruxelles. Elle a rejoint divers groupes, dont le Brussels Jazz Vocal Project. Mais là, elle vient de sortir un clip annonçant son prochain album où elle troque son nom pour le diminutif Junn, et où elle joue avec ses complices Alain Deval et Gil Mortio. Le clip de Comet est magnifique, il est réalisé par la vidéaste Laura Matikainen, qui envoie Junn entre ciel et terre. Une comète va s’écraser sur la Terre, on l’attend, on angoisse. Fragilité des existences et place microscopique de l’être humain dans le grand univers. Un « teasing » formidable pour l’album qui va arriver cette idée et s’appellera Komeetta. Cet avant-goût est un bel apéritif pour le reste : la voix superbe de Junn, le côté pop jazz des musiques, la qualité des paroles, la mélancolie des arrangements et la beauté des images annoncent un Komeetta d’anthologie.