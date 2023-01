Etudiante violée à l’ULB: vers un retour de la police sur le campus?

La ministre de l’Enseignement supérieur a réuni, ce lundi, la rectrice de l’ULB, le bourgmestre ixellois et les ministres compétents. Chacun a réaffirmé son intention de lutter contre les violences sexistes et de renforcer la sécurité sur les campus.

Suite au viol d’une étudiante sur le campus de l’Université libre de Bruxelles (ULB), une réunion a eu lieu ce lundi après-midi pour envisager la mise en place d’une stratégie de sécurité. A l’initiative de la ministre de l’Enseignement supérieur, cette réunion rassemblait la rectrice de l’ULB, le bourgmestre d’Ixelles, ainsi que les cabinets des ministres fédéraux de l’Intérieur et de la Justice. « Des délits aussi graves dépassent le champ d’action de nos autorités académiques et appellent une concertation avec les autorités en charge de la police et de la justice », indiquait déjà la semaine dernière Valérie Glatigny.