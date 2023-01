Anderlecht: qui est Anders Dreyer, le nouveau facteur «X» des Mauves?

Au Danemark, le transfert d’Anders Dreyer fait sourire. Pas parce qu’Anderlecht a acheté un chat dans un sac eu égard aux très bons échos venant du nord de l’Europe concernant l’ailier de 24 ans arrivant en provenance de Midtjylland. Mais parce qu’il donne le sourire aux supporters de Viborg et de Copenhague. Les premiers parce qu’ils sont les ennemis jurés de Midtjylland et que voir leur effectif amoindri est toujours une bonne chose. Les seconds parce qu’en perdant leur meilleur joueur – en plus du Brésilien Evander –, Midtjylland s’est considérablement affaibli pour le reste de la compétition danoise. Viborg et Copenhague, deux noms qui résonnent du côté de Neerpede. Le premier n’est autre que celui ayant révélé Jesper Fredberg en tant que directeur sportif. Le second, celui ayant permis à Brian Riemer de fourbir ses armes comme coach chez les jeunes et comme assistant en équipe première notamment avec Ariël Jacobs.