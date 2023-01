Pieranunzi, Lewis, Bach et le blues

Challenge Records

Le pianiste Enrico Pieranunzi s’est attelé avec Michele Corcella à la musique de John Lewis, le pianiste qui a créé le Modern Jazz Quartet en 1952 pour concrétiser ses idées musicales qui rassemblaient jazz et classique. Le Modern Jazz Quartet a même sorti en 1973 Blues on Bach, avec des compos de Lewis basées sur des chorals de Bach. Pieranunzi reprend donc ici sept morceaux de John Lewis, dont Skating in Central Park, Django, Concorde, Jasmine Tree, que d’aucuns reconnaîtront sans aucun doute, plus le fameux Autumn in New York de Vernon Duke. Avec son trio, Luca Bulgarelli à la contrebasse et Mauro Beggio à la batterie, plus l’Orchestra Filarmonica Italiano sous la direction de Corcella. C’est un bel hommage mais ceux qui ne connaissent pas John Lewis apprécieront aussi : cette musique parle aussi au cœur.