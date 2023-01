Corruption au Parlement européen: les procédures de levée d’immunité sont lancées

L’annonce fut aussi symbolique que sibylline… Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, a ouvert la session en communiquant aux députés européens que deux des leurs font l’objet d’une demande de levée d’immunité par les autorités judiciaires belges. En l’occurrence Marc Tarabella et Andrea Cozzolino (tous deux membres du groupe des socialistes, S&D), dans le cadre des soupçons de corruption et d’ingérence par le Qatar et le Maroc.

Concrètement, la commission des affaires juridiques (Juri) est désormais saisie du dossier. Présidée par le libéral espagnol Adrian Vazquez Lazara, elle s’est vu impartir un délai de quatre semaines (maximum) pour agir. Roberta Metsola souhaite en effet que la procédure soit bouclée pour le 13 février.