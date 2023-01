Podcast – Les livraisons d’armes lourdes à l’Ukraine, un tournant dans la guerre?

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a été marquée ce week-end par une frappe russe sur un immeuble résidentiel dans la ville de Dnipro. Le dernier bilan fait état de 40 morts. L’Union européenne dénonce un crime de guerre. L’Otan, de son côté annonce que l’Ukraine va recevoir de nouveaux armements lourds. Notamment des chars d’assaut britanniques. Est-ce un nouveau tournant dans ce conflit qui dure depuis presque un an ? A quoi doit-on s’attendre de la part de Vladimir Poutine ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons contacté le Général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC Paris, ancien directeur de l’Ecole de guerre.

