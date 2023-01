Afsca: un produit retiré de la vente en raison de la présence d’une plante interdite en Belgique

Alpha Nutrition demande à ses clients de ne pas consommer le produit « 100 % plant protein » goûts vanilla maple et chocolat de la marque USN et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté.

En accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), Alpha Nutrition retire le produit « 100 % plant protein » goûts vanilla maple et chocolat de la marque USN , portant les numéros de lots L220420D3 et L220509D3, de la vente et le rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence d’une plante interdite en Belgique, explique l’Afsca sur son site internet.

Alpha Nutrition demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté. Les produits retournés seront remplacés par une version conforme.

Description du produit

– Nom du produit : 100 % plant protein ;

– Marque : USN ;

– Dates de péremption (DDM) : toutes les dates ;

– Numéros de lots : L220420D3 et L220509D3 ;

– Période de vente : jusqu’au 14/01/2023 ;

– Nature de l’emballage : sachet de couleur beige ;