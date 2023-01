Libéralisation des drogues: après Anvers, le débat reprend modérément

Après les violences à Anvers, il est surtout question d’intensifier la lutte contre la criminalité, un peu de relancer le débat, récurrent, sur la libéralisation et l’encadrement des drogues. Mais l’on sent bien que le registre répressif est dominant.

Les violences sur le théâtre anversois ont réveillé le débat sur la lutte contre la criminalité organisée en Belgique et, un ton plus bas, ranimé celui sur la libéralisation des drogues, du moins sur la définition d’un nouveau cadre législatif dans ce domaine.

Le premier voit les partis se positionner assez fermement, parfois jusqu’à générer des controverses, par exemple sur l’envoi de militaires dans la zone portuaire. Le second un peu moins, donc un peu tout de même, en mode : la répression et l’exercice de l’autorité, nécessaires, ne suffiront pas à enrayer le trafic de substances illicites et la violence tout autour, donc ne faut-il pas – soyons prudents – opérer sous un autre angle en dépoussiérant notre législation générale sur les drogues en Belgique, vieille de cent ans ?