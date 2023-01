Gina Lollobrigida était la dernière reine du glamour

En 1955, la jeune actrice Gina Lollobrigida montait les marches du palais du Festival de Cannes au bras de Vittorio De Sica dans une invraisemblable cohue. « J’ai compris, alors, que j’étais devenue une vedette et que le public me prenait dans son cœur », confiera-t-elle, quarante ans plus tard, à notre confrère Luc Honorez. « Cannes est un baromètre qui ne ment pas. Tout le trafic automobile était arrêté et les gens hurlaient dans les éclairs des flashes. Il y a eu des blessés dans la foule, les photographes tombaient ! Inoubliable. »