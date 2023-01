L’ancien Anderlechtois Per Frimann ne tarit pas d’éloges sur la nouvelle recrue des Mauves: «Dreyer n’a pas (encore) eu la carrière digne de son talent»

Fredberg, Riemer et maintenant Dreyer : autant de noms qui parlent à Per Frimann, l’ancien Danois d’Anderlecht dans les années 80. Il est convaincu que ses compatriotes aideront les Mauves à remonter la pente.

Per Frimann (60 ans), l’ancien milieu de terrain danois de la grande époque anderlechtoise voit d’un très bon œil le retour de la « Danish Connection » au parc Astrid. Trois fois champion de Belgique et vainqueur de la coupe de l’UEFA avec le RSCA dans le milieu des années quatre-vingt, l’ancien directeur technique de l’AB Copenhague est l’un des plus grands consultants sportifs de la télévision danoise depuis une vingtaine d’années. Il connait parfaitement Fredberg et Riemer, mais également Anders Dreyer, le nouvel attaquant anderlechtois qui vient de signer jusqu’en 2027 au parc Astrid.

Per Frimann, que vous inspire le transfert d’Anders Dreyer à Anderlecht ?