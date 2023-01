Le risque de détournement des armes envoyées en Ukraine est sous-estimé

Chercheuse au Grip, Maria Camello considère que l’Union européenne et ses Etats membres ont tardé à mettre en place des mécanismes pour suivre ce que deviennent les armes confiées à l’armée de Kiev. Et les initiatives prises sont, selon elle, insuffisantes.

Ce vendredi, les ministres de la Défense des alliés vont à nouveau se réunir, sur la base américaine de Ramstein, en Allemagne, pour décider de l’envoi d’armes et de munitions vers l’Ukraine. Un armement cette fois plus lourd, comme l’a laissé entendre le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, parce que « la guerre est dans une phase décisive et il est important que nous fournissions à l’Ukraine les armes dont elle a besoin pour gagner », a-t-il ajouté. Le Royaume-Unie et la Pologne évoquent même l’envoi des premiers chars européens, notamment des Challenger 2. La réaction du Kremlin n’a pas tardé. Il promet de les brûler. Tout simplement.