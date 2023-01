Nombre record d’animaux abandonnés à la Fondation Pairi Daiza en 2022

La Fondation Pairi Daiza recueille chaque année des centaines de reptiles et amphibiens. En 2022, 741 d’entre eux ont rejoint le parc animalier, un record. Ces abandons sont liés à la crise énergétique.

L’année dernière, 598 tortues aquatiques, 67 lézards, 75 serpents et même un caïman ont rejoint le Mersus Emergo, le baleinier de la Fondation Pairi Daiza où sont réunis tous les reptiles et amphibiens du parc animal situé près d’Ath. Ces animaux sont abandonnés par leur propriétaire ou saisis par les autorités ; c’est 117 de plus qu’en 2021.

Motif principal d’abandon : la crise énergétique. En effet, les propriétaires ne se rendent souvent pas compte des frais liés à l’entretien de ces nouveaux animaux de compagnie (NAC) comme les pompes, les lampes chauffantes, la nourriture et les soins vétérinaires. « Les gens ont le sentiment de bien faire en abandonnant leur NAC à un refuge cinq étoiles, mais ce n’est pas la solution », souligne Pascal Dortu, le responsable du refuge de la Fondation Pairi Daiza. « Mieux vaudrait ne plus acheter ce genre d’animal de compagnie sans bien y réfléchir en amont. »