«Je le ferai cette année, c’est promis»: les promesses des ministres pour 2023

Janvier, c’est le mois des bonnes résolutions, on fera du sport, promis, on mangera plus sainement, limitera le temps de smartphone, etc. La liste est aussi longue que nos excès de 2022. Et nos ministres ? Il leur reste une année de législature pour laisser leur marque, douze mois pour abandonner la procrastination. En ce début d’année, nous leur avons demandé à eux aussi, à elles aussi, une mesure emblématique, une décision qui leur est chère, à prendre quoi qu’il arrive avant le 31 décembre de cette année. Après, ce sera trop tard, l’année sera passée et l’on entrera du reste dans le sprint électoral des élections de mai 2024.

Impossible d’interroger tous les gouvernements que compte ce pays, nous nous sommes limités à quelques ministres à tous les niveaux de pouvoir, des personnalités politiques dont les compétences touchent au quotidien de celles et ceux qu’ils sont censés servir. Jusqu’à la fin de l’année au moins.