L’Union fait le forcing pour son nouveau stade

Ce lundi soir, ils étaient près de 150 au clubhouse de l’Union à venir écouter Philippe Bormans défendre la construction d’une toute nouvelle enceinte pour son club. Le directeur général de l’USG a tout d’abord tenu à rappeler les raisons qui poussent le matricule 10 à vouloir déménager de son stade Marien. « Sur les cinq dernières années, nous affichons une perte totale cumulée de près de 30 millions d’euros. Et ce, alors que nous gérons intelligemment les transferts et que notre stade est quasiment rempli à chaque match. Comment se fait-il dès lors que nous sommes en perte ? Il faut se tourner vers les revenus du ticketing et du sponsoring. Chez nous, ils sont de 5 millions d’euros par an. Mais ils sont presque deux fois plus élevés, en moyenne, chez les clubs du K12. Et ils sont de plus de 20 millions d’euros en moyenne chez les clubs du G6. L’actionnaire renfloue les caisses mais le club doit pouvoir marcher sur ses deux jambes et vivre avec ses propres revenus. »