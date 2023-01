Manchester United, Arsenal, Newcastle… Plusieurs grands clubs s’arrachent un ancien du Sporting de Charleroi, évalué à plus de 150 millions d’euros!

Le club entraîné par Luciano Spaletti aurait fixé un prix pour Victor Osimhen, et pas des moindres : 135 millions de livres, soit un peu plus de 152 millions d’euros ! Un montant faramineux qui montre bien tout le chemin parcouru par l’attaquant depuis son départ du club carolo, il y a trois ans et demi. Toutefois, ce dernier aurait déjà signifié clairement à ses représentants qu’il ne voulait pas quitter Naples avant la fin de cette saison. Et avant d’avoir ramené un titre aux supporters napolitains ?