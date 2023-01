Et si on faisait du journalisme positif?

Et si, pour une fois, on regardait autrement les défis politiques qu’à travers les joutes électorales ? Aujourd’hui, quand nous observons le monde politique belge et les différents gouvernements à l’œuvre, nous nous concentrons souvent sur ce qui n’est pas encore fait et sur le peu de temps qu’il reste pour réaliser les engagements pris par les exécutifs pour la durée de leur mandat.

Tout cela n’est pas rien, et ne disparaît pas d’un coup de baguette magique : nous sommes à 500 jours des élections de 2024 et au niveau fédéral notamment, de lourds dossiers semblent autant d’obstacles infranchissables sur le chemin qui nous en sépare.