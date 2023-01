Rafales jusqu’à 158 km/h, bateaux renversés… les images de la tempête Gérard qui a frappé une partie de la France (photos)

Rafales jusqu’à 158 km/h, chutes d’arbres, coupures de courant et perturbations du réseau ferroviaire : après la douceur exceptionnelle du début d’année, la dépression hivernale Gérard a balayé lundi le nord de la France tandis que le Sud se prépare au passage de la dépression Fien.

Météo-France a levé en milieu d’après-midi la vigilance orange pour vents forts sur l’ensemble du territoire.

Quelque 23.000 clients étaient encore privés d’électricité à 18h, soit environ quatre fois moins qu’en fin de matinée, dont les deux tiers dans l’Ouest et le Centre, selon le gestionnaire du réseau Enedis.

Reuters.

De son côté, la SNCF a recensé « plus de 30 incidents » liés à la tempête, parfois en raison d’arbres tombés sur les voies.

La dépression, nommée Gérard, est décrite par Météo-France comme une « tempête hivernale classique pour la saison, mais nécessitant un suivi particulier ».

Reuters.

Sur le littoral breton et normand, les vents ont dépassé les 120 km/h en de nombreux endroits. Quelque 158 km/h de vent ont été relevés à la pointe du Raz dans le Finistère, un record pour cette station depuis 2017. Mais loin du record absolu de 216 km/h en 1987.

Dans les terres, en début de matinée, 119 km/h ont été relevés à Caen. La tempête a toutefois perdu en intensité dans l’après-midi en s’échappant vers la Belgique.

AFP.

Pour la journée de mardi, les vents forts sont attendus cette fois sur le Sud-Ouest, depuis l’Espagne, en début de journée avec la dépression Fien qui circulera « très vite du golfe de Gascogne au bassin méditerranéen », selon Météo-France.

AFP.

Après une douceur très exceptionnelle pour un mois de janvier, la France connaît par ailleurs les prémices d’un véritable refroidissement, avec 1 à 5 degrés de minimales en général lundi.

AFP.

Ces prochains jours, la neige est attendue en quantité et à basse altitude sur la plupart des massifs, en particulier le sud du Massif Central et sur les Alpes dès 600 à 800 m, de 1.000 à 1.200 m sur les Pyrénées, et 500 m sur les Vosges et le Jura.